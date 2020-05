Diletta Leotta Instagram, esagerata alla finestra: «La torre dietro ora è più lunga del Burj Khalifa» (Di giovedì 7 maggio 2020) È indubbiamente lei la donna del momento, quella più seguita, più ammirata. La più desiderata dagli Italiani, che non si stancano di apprezzarne le foto sui social. Siamo parlando di Diletta Leotta, conduttrice tv e giornalista sportiva classe 1991, che su Instagram, in questi giorni, sta facendo davvero impazzire i follower. Pubblica di continuo foto, fa sognare con i suoi ritratti super sexy. Un corpo quello della 28enne che incanta, scatena, fa sognare. L’ultima foto? Di qualche ora fa e non fa eccezione. Sex appeal da vendere, complimenti come se piovesse. A Diletta non si resiste… Diletta Leotta Instagram, esagerata alla finestra: «La torre dietro ora è più lunga del Burj Khalifa» Tra le conduttrici televisive maggiormente amate vi è Diletta Leotta, che ha brillato allo scorso Festival di Sanremo. La ... Leggi su urbanpost Diletta Leotta - shorts invisibili e top succinto : Instagram al tappeto – FOTO

Diletta Leotta la prima passeggiata dopo i giorni di quarantena

Diletta Leotta Instagram - micro shorts maculati ingigantiscono lato b : «Tutta un’altra dimensione» (Di giovedì 7 maggio 2020) È indubbiamente lei la donna del momento, quella più seguita, più ammirata. La più desiderata dagli Italiani, che non si stancano di apprezzarne le foto sui social. Siamo parlando di, conduttrice tv e giornalista sportiva classe 1991, che su, in questi giorni, sta facendo davvero impazzire i follower. Pubblica di continuo foto, fa sognare con i suoi ritratti super sexy. Un corpo quello della 28enne che incanta, scatena, fa sognare. L’ultima foto? Di qualche ora fa e non fa eccezione. Sex appeal da vendere, complimenti come se piovesse. Anon si resiste…: «Laora è piùdel Burj Khalifa» Tra le conduttrici televisive maggiormente amate vi è, che ha brillato allo scorso Festival di Sanremo. La ...

RedazioneLaNews : Telegram, tre indagati per revenge porn dopo denuncia di Diletta Leotta. Tra le vittime anche volti della tv - dea_channel : buonanotte con la divina Diletta Leotta ??????? - zazoomblog : Diletta Leotta shorts invisibili e top succinto: Instagram al tappeto – FOTO - #Diletta #Leotta #shorts… - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: VIDEO SLIDE - Diletta Leotta: 'Adoro questo look' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO SLIDE - Diletta Leotta: 'Adoro questo look' -