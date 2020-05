Chiara Ferragni festeggia il 33esimo compleanno in quarantena: “Felice e serena come non mai” (Di giovedì 7 maggio 2020) compleanno in quarantena anche per Chiara Ferragni. L’influencer compie oggi 33 anni ma anche se a causa delle restrizioni necessarie per l’emergenza coronavirus non potrà festeggiare in grande stile questa ricorrenza ha detto di essere “felice e serena come non mai“. “Sono circondata dall’amore, dalla mia famiglia, dai miei amici, e da voi ragazzi, la mia incredibile comunità online che non mi fa mai sentire sola“, ha scritto Chiara pubblicando diverse foto che la ritraggono prima bambina e poi adolescente mentre soffia sulle candeline delle sue torte di compleanno. Con lei ci sono il figlio Leone e il marito Fedez che ha lasciato intendere sui social di avere in serbo una grande sopresa per lei. L’anno scorso aveva letteralmente riempito il loro appartamento di rose rosse, chissà cosa avrà organizzato per ... Leggi su ilfattoquotidiano Chiara Ferragni festeggia 33 anni - ecco le foto del compleanno

Chiara Ferragni compleanno in quarantena. Le foto mentre spegne le candeline da bambina : «Felice e serena come mai prima»

Chiara Ferragni - l’avete mai vista da bambina? Una bambola (Di giovedì 7 maggio 2020)inanche per. L’influencer compie oggi 33 anni ma anche se a causa delle restrizioni necessarie per l’emergenza coronavirus non potràre in grande stile questa ricorrenza ha detto di essere “felice enon mai“. “Sono circondata dall’amore, dalla mia famiglia, dai miei amici, e da voi ragazzi, la mia incredibile comunità online che non mi fa mai sentire sola“, ha scrittopubblicando diverse foto che la ritraggono prima bambina e poi adolescente mentre soffia sulle candeline delle sue torte di. Con lei ci sono il figlio Leone e il marito Fedez che ha lasciato intendere sui social di avere in serbo una grande sopresa per lei. L’anno scorso aveva letteralmente riempito il loro appartamento di rose rosse, chissà cosa avrà organizzato per ...

trash_italiano : Questi sono gli influencer da stimare: Fedez e Chiara Ferragni partecipano ad un'altra iniziativa per aiutare anzia… - rafbarberio : @RobertoBurioni @MedicalFactsIT Ma smettila, sei il Chiara Ferragni della virologia. - repubblica : Chiara Ferragni e Fedez volontari per 'Milano aiuta': in bici consegnano i sacchetti di cibo alle famiglie in diffi… - zazoomnews : Chiara Ferragni compleanno in quarantena. Le foto mentre spegne le candeline da bambina: «Felice e serena come mai… - emilybouchart : chiara ferragni è proprio bella, ha uno sguardo incredibile -