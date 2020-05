In Italia il numero dei guariti ha superato quello degli attuali malati (Di mercoledì 6 maggio 2020) Sale a 214.457 il numero totale degli Italiani colpiti dal Covid-19 dall'inizio dell'epidemia. Con un aumento di 1.444 casi, in crescita rispetto a ieri (quando si erano registrati 1.075 nuovi casi). Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino quotidiano delle 18. Sale anche il numero dei decessi, 369 oggi (contro i 236 di ieri), per un totale di 29.684, mentre è boom di guariti, 8.014: sarebbe il record assoluto, ma la la regione Lombardia precisa, come riferito dalla Protezione Civile, che il numero così alto è dovuto a un aggiornamento del dato e fa riferimento a guariti nelle giornate precedenti e non solo a ieri. In ogni caso, per effetto di questi dati, il numero di persone attualmente positive crolla di ben 6.939 unità: il numero dei malati attuali è sceso a 91.528, e per la prima volta ... Leggi su agi Milan - Pellegatti : "Rangnick? E' il candidato numero uno per la panchina. Sta studiando l'italiano..."

Coronavirus - ultime notizie – Aumentano i decessi in tutta Italia - in Lombardia sale il numero dei nuovi positivi. Gualtieri : «Nessuna decisione sul Mes»

