Covid, nuovi poveri Dramma alta da pagare (Di mercoledì 6 maggio 2020) Gli esperti hanno calcolato che ci vorranno due anni, al termine della pandemia di coronavirus, affinché l’Italia torni ad avere una situazione economica uguale a quella precedente all’immane tragedia. Ad uno stato comunque non brillante, con il Prodotto interno lordo che cresceva solo dell’1,2%. Intanto si contano già le prime vittime economiche del Covid-19, qualificabili attraverso un termometro incontestabile: i centri di ascolto della Caritas nazionale, che ha elaborato sul tema uno studio preoccupante. Soltanto nel periodo dal 9 al 24 aprile scorsi, rispetto a quello pre-emergenza, cioè gennaio-febbraio, i centri hanno visto l’arrivo di 38.580 persone bisognose di aiuto. Un raddoppio, il 105% in più rispetto alle settimane prima dell’obbligo di stare a casa. Leggi su ecodibergamo Crollo del lavoro nero e artigiani disoccupati nel savonese : i nuovi poveri del Covid

Gli esperti hanno calcolato che ci vorranno due anni, al termine della pandemia di coronavirus, affinché l'Italia torni ad avere una situazione economica uguale a quella precedente all'immane tragedia. Ad uno stato comunque non brillante, con il Prodotto interno lordo che cresceva solo dell'1,2%. Intanto si contano già le prime vittime economiche del-19, qualificabili attraverso un termometro incontestabile: i centri di ascolto della Caritas nazionale, che ha elaborato sul tema uno studio preoccupante. Soltanto nel periodo dal 9 al 24 aprile scorsi, rispetto a quello pre-emergenza, cioè gennaio-febbraio, i centri hanno visto l'arrivo di 38.580 persone bisognose di aiuto. Un raddoppio, il 105% in più rispetto alle settimane prima dell'obbligo di stare a casa.

E’ ufficiale. Dopo le Olimpiadi di Tokyo, infatti, anche Expo Dubai 2020 viene rinviato di un anno. A riferirlo gli organizzatori che rendono note le nuove date. L’esposizione universale si svolgerà i ...

Il campione del programma Sarabanda ha inciso il brano La indovino con una! Inoltre ha realizzato delle speciali t-shirt il cui ricavato andrà in aiuto all’Avis Doppia iniziativa, fra musica e solidar ...

