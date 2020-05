Virus e risorse idriche, lavarsi bene le mani certo ma non tutti possono permetterselo (Di martedì 5 maggio 2020) Come scrissi tre mesi fa in questo blog, la pandemia costringerà a riconsiderare il modello di smart city coltivato negli ultimi vent’anni. La crescente densità urbana aumenta la domanda di mobilità, che solo un modello sostenibile può soddisfare senza impatti disastrosi sulla qualità della vita. Per contro, l’obiettivo virtuoso della mobilità sostenibile espone la città ai “cigni neri” e ne accresce la vulnerabilità. Le città saranno intelligenti e sostenibili solo se sapranno sviluppare capacità e meccanismi appropriati, efficaci ed efficienti di gestione delle crisi. E, finora, la risposta non è stata adeguata. La pandemia mette in crisi anche i modelli di gestione del ciclo dell’acqua, soprattutto dove l’accesso all’acqua è già un problema. In un ... Leggi su ilfattoquotidiano **Coronavirus : in dl maggio risorse a sanità salgono a 3 - 2 miliardi**

Coronavirus : Patuanelli - ‘risorse Stato per capitale pmi non è sovietizzare’

Coronavirus - Confial : “Risorse in campo importanti ma non sufficienti” (Di martedì 5 maggio 2020) Come scrissi tre mesi fa in questo blog, la pandemia costringerà a riconsiderare il modello di smart city coltivato negli ultimi vent’anni. La crescente densità urbana aumenta la domanda di mobilità, che solo un modello sostenibile può soddisfare senza impatti disastrosi sulla qualità della vita. Per contro, l’obiettivo virtuoso della mobilità sostenibile espone la città ai “cigni neri” e ne accresce la vulnerabilità. Le città saranno intelligenti e sostenibili solo se sapranno sviluppare capacità e meccanismi appropriati, efficaci ed efficienti di gestione delle crisi. E, finora, la risposta non è stata adeguata. La pandemia mette in crisi anche i modelli di gestione del ciclo dell’acqua, soprattutto dove l’accesso all’acqua è già un problema. In un ...

LiaQuartapelle : Quando si dice “il virus lo sconfiggeremo insieme” non è retorica. Oggi è stata lanciata l’iniziativa @UN per racco… - rinaldodinino : @matteosalvinimi l'ITALIA per me è già diventato un grande, immenso campo profughi con la conseguenza che con la c… - BeaLorenzin : RT @LiaQuartapelle: Quando si dice “il virus lo sconfiggeremo insieme” non è retorica. Oggi è stata lanciata l’iniziativa @UN per raccoglie… - Paogiu : RT @LiaQuartapelle: Quando si dice “il virus lo sconfiggeremo insieme” non è retorica. Oggi è stata lanciata l’iniziativa @UN per raccoglie… - a_imbriani : RT @a_imbriani: Il mappone globalista solo per che hanno risorse illimitate pensavano di comprarsi governi interi,tutti questi compreso i l… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus risorse Virus e risorse idriche, lavarsi bene le mani certo ma non tutti possono permetterselo Il Fatto Quotidiano Virus e risorse idriche, lavarsi bene le mani certo ma non tutti possono permetterselo

Come scrissi tre mesi fa in questo blog, la pandemia costringerà a riconsiderare il modello di smart city coltivato negli ultimi vent’anni. La crescente densità urbana aumenta la domanda di mobilità, ...

Coronavirus Latina, una struttura organizzata per il Centro operativo della protezione civile

L’emergenza Covid-19 ha in qualche modo costretto gli enti pubblici a riorganizzare parte dei propri servizi per fare fronte alle nuove esigenze della popolazione. Così anche l’amministrazione comunal ...

Come scrissi tre mesi fa in questo blog, la pandemia costringerà a riconsiderare il modello di smart city coltivato negli ultimi vent’anni. La crescente densità urbana aumenta la domanda di mobilità, ...L’emergenza Covid-19 ha in qualche modo costretto gli enti pubblici a riorganizzare parte dei propri servizi per fare fronte alle nuove esigenze della popolazione. Così anche l’amministrazione comunal ...