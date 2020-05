“Non so che fare…”. Uno sconsolato Giancarlo Magalli si arrende. È successo durante la diretta de ”I Fatti Vostri” (Di martedì 5 maggio 2020) Bella soddisfazione Giancarlo Magalli che nei giorni scorsi ha incassato da parte della Rai il via libera all’allungamento de I Fatti Vostri in onda su Rai 2 fino al 12 giugno. L’indiscrezione è stata rilanciata da TvBlog, che ricorda come il termine della stagione per il programma era stato stabilito per venerdì 29 maggio. Proroga di due settimane, insomma, per lo storico programma Rai in onda da lunedì a veneredì dalle 11 alle 13. La trasmissione condotta da Giancarlo Magalli segue altre del daytime Rai, come “La vita in diretta” di Lorella Cuccarini e Alberto Matano e “Unomattina” condotta da Roberto Poletti e Valentina Bisti. Intanto ”I Fatti Vostri” ha iniziato la programmazione della cosiddetta ”Fase 2”, che ha visto il ritorno in televisione del contenitore pomeridiano “Vieni da ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - Conte : “Non ignoro le Regioni - siamo al lavoro anche per questo. L’instabilità politica adesso sarebbe un gravissimo danno”

Striscia la Notizia : Michele Hunziker - panico in studio “Non la fa più…” [VIDEO]

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Fauci : “Non ci sono prove che il virus sia artificiale” (Di martedì 5 maggio 2020) Bella soddisfazioneche nei giorni scorsi ha incassato da parte della Rai il via libera all’allungamento de I Fatti Vostri in onda su Rai 2 fino al 12 giugno. L’indiscrezione è stata rilanciata da TvBlog, che ricorda come il termine della stagione per il programma era stato stabilito per venerdì 29 maggio. Proroga di due settimane, insomma, per lo storico programma Rai in onda da lunedì a veneredì dalle 11 alle 13. La trasmissione condotta dasegue altre del daytime Rai, come “La vita in diretta” di Lorella Cuccarini e Alberto Matano e “Unomattina” condotta da Roberto Poletti e Valentina Bisti. Intanto ”I Fatti Vostri” ha iniziato la programmazione della cosiddetta ”Fase 2”, che ha visto il ritorno in televisione del contenitore pomeridiano “Vieni da ...

borghi_claudio : Poi magari parliamo di come Bonafede ha preteso di aderire alla PROCURA EUROPEA perchè meditava di metterci qualcun… - ilpost : Se oggi avete tempo per leggere un solo articolo, scegliete questo. Ci abbiamo lavorato per settimane, ricostruendo… - francescocosta : È uscito su @ilpost un articolo a cui abbiamo lavorato per settimane, e che credo sia la ricostruzione più ricca –… - jetblacvkheart : RT @deadiscordiaa: non riesco mai a esternare i miei sentimenti, che sia gioia o dolore tendo a sopprimerli - simonebarni78 : RT @EnricoLetta: Danni limitati da decisione CorteCostituzionale????. Decisione importante non perché i tedeschi decidano per tutta ????. Loro… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non che Coronavirus e il laboratorio di Wuhan, Trump: prove contro la Cina Corriere della Sera