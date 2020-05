Coronavirus, i virologi: «Ecco tutto quello che può succedere nelle prossime settimane» (Di martedì 5 maggio 2020) tutto è possibile. Scenari dal virus secondo gli esperti. Se si trattasse di compilare una schedina, metterebbero una bella “Tripla”, ossia una possibilità per tutte le forze in campo, per tutte le scuole di pensiero. Non si tratta di un gioco e la realtà è drammatica. Cosa ci aspetta nella fase 2? Cosa può accadere? Tutte le evenienze sono possibili, stando alle previsione di virologi e e medici. Che non parlano con voce sola. C’è chi crede che il Covid possa arretrare, chi pensa che il virus possa far ancora molti danni; chi dice che caldo e vita all’aperto potrebbero sconfiggere il virus. Appunto tutto è possibile. Passando in rassegna i diversi scenari il Giornale ha fatto il punto della situazione. “Il virus ha perso forza”. “Sicuramente ha perso velocità ... Leggi su secoloditalia “Il nuovo Coronavirus si può sconfiggere con la regola delle 3T” : Alessandro Vespignani spiega perché i virologi non hanno capito come contenere l’epidemia

“Il nuovo Coronavirus si può sconfiggere con la regola delle 3T” : l’epidemiologo Vespignani spiega perché i virologi non hanno capito come contenere l’epidemia

Coronavirus – Ditelo ai virologi : un italiano su tre è contagiato (Di martedì 5 maggio 2020)è possibile. Scenari dal virus secondo gli esperti. Se si trattasse di compilare una schedina, metterebbero una bella “Tripla”, ossia una possibilità per tutte le forze in campo, per tutte le scuole di pensiero. Non si tratta di un gioco e la realtà è drammatica. Cosa ci aspetta nella fase 2? Cosa può accadere? Tutte le evenienze sono possibili, stando alle previsione die e medici. Che non parlano con voce sola. C’è chi crede che il Covid possa arretrare, chi pensa che il virus possa far ancora molti danni; chi dice che caldo e vita all’aperto potrebbero sconfiggere il virus. Appuntoè possibile. Passando in rassegna i diversi scenari il Giornale ha fatto il punto della situazione. “Il virus ha perso forza”. “Sicuramente ha perso velocità ...

demartin : Assolutamente da leggere: Vespignani: 'I virologi non capiscono, contro il Coronavirus servono le 3T' ?@alexvespi? - VittorioSgarbi : #coronavirus #scienziatidelgiornodopo #virologidatelevisione Io, denunciato dall’ultimo dei virologi…… - lucatelese : “I virologi non sono esperiti di epidemiologia. È come chiedere ad un meccanico bravissimo con pistoni e centraline… - piemme : RT @AleGuerani: 'Mi faccia capire con un esempio la differenza tra virologi ed epidemiologi . È come chiedere a un meccanico bravissimo con… - ProjectFabrizio : perché non tutti i virus sono pandemici? chiediamo ad epidemiologo, fisico, informatico. Figlio d'Arte e di Parte… -