Calendario Serie B 2019/2020: date, giornate, risultati, classifica (Di martedì 5 maggio 2020) A differenza dell’ultima edizione, la Serie B 2019/2020 sarà a 20 squadre e avrà 38 giornate: date e programma della nuova stagione Archiviata l’edizione anomala targata 2018/2019, che ha visto ai nastri di partenza 19 squadre, la Serie B 2019/2020 torna a 20 squadre e a 38 giornate nella stagione regolare. Calendario Serie B 2019/2020: il programma della nuova stagione del torneo cadetto è stato stilato la sera di martedì 6 agosto 2019. La cerimonia ha avuto inizio alle 20.00 nel palcoscenico del Chiostro di San Francesco di Ascoli Piceno. Le date La Lega di Serie B ha già ufficializzato le date della stagione 2019/2020. Il campionato partirà nel penultimo weekend di agosto, con l’open day fissato per venerdì 23 agosto 2019 con l’anticipo della prima giornata, e terminerà giovedì 14 ... Leggi su calcionews24 Calendario Serie A 2019/2020 : date - risultati e classifica

Serie A - ecco il terzo calendario ipotizzato per la ripartenza : partite ogni 72 ore

