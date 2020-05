Borderlands: Cate Blanchett potrebbe essere Lilith nel film (Di martedì 5 maggio 2020) Borderlands, il popolare videogioco, diventerà un film diretot da Eli Roth e Cate Blanchett potrebbe far parte del cast. Borderlands, il popolare videogioco, diventerà un film e Cate Blanchett sembra stia concludendo le trattative per interpretare Lilith. Il personaggio è presente nel franchise fin dal debutto nel mondo dei videogame e Variety ha pubblicato l'indiscrezione relativa al coinvolgimento della star. Il film tratto da Borderlands verrà diretto da Eli Roth per Lionsgate. L'adattamento porterà quindi sul grande schermo il popolare franchise che ha venduto oltre 57 milioni di copie in tutto il mondo e ha dato vita nel 2012 a un secondo capitolo della storia, mentre il terzo è stato messo in vendita solo a settembre. Cate Blanchett potrebbe ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 maggio 2020), il popolare videogioco, diventerà undiretot da Eli Roth efar parte del cast., il popolare videogioco, diventerà unsembra stia concludendo le trattative per interpretare. Il personaggio è presente nel franchise fin dal debutto nel mondo dei videogame e Variety ha pubblicato l'indiscrezione relativa al coinvolgimento della star. Iltratto daverrà diretto da Eli Roth per Lionsgate. L'adattamento porterà quindi sul grande schermo il popolare franchise che ha venduto oltre 57 milioni di copie in tutto il mondo e ha dato vita nel 2012 a un secondo capitolo della storia, mentre il terzo è stato messo in vendita solo a settembre....

