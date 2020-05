Cosa riapre il 4 maggio | cosa si potrà e non potrà fare Le nuove libertà e i divieti

Leggi su oasport

(Di domenica 3 maggio 2020) Come riporta il sito IVG.it, la Polizia Locale di Savona ha messo a disposizione dei cittadini una sorta di Vademecum per poter meglio interpretare il DPCM 26 aprile che contiene le norme per la ripartenza in Italia, scaricabile a questo link. La Fase 2 in Italia scatterà domani, lunedì 4SI PUO’DA DOMANI Spostarsi all’interno della Regione per lavoro, necessità, motivi di salute e per incontrare congiunti; Spostarsi da Regione a Regione per lavoro, necessità urgenti, motivi di salute e rientro al domicilio; Andare al parco;attività motoria ed attività sportiva individualmente; I professionisti possono riprendere gli allenamenti individuali.NON SI PUO’DA DOMANI Uscire di casa con una temperatura superiore ai 37.5 °C; Uscire di casa se sono in quarantena o in isolamento; Creare ...