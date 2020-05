La curva toscana scende lentamente? Più tamponi ai malati lievi | i nuovi casi non

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di sabato 2 maggio 2020)per individuare anche i. È l'elemento chiave, secondo l'Agenzia regionale di sanità nell'ultimo report settimanale sull'andamento dell'epidemia, per descrivere la lenta discesa deiina cui stiamo assistendo in questi giorni. A parità dila discesa sarebbe stata; veloce, ma laovviamente meno realistica. L'incremento notevole deiha portato infatti, secondo l'analisi di Ars, a individuare; persone positive con sintomi, sorreggendo il numero ditoscani e rallentando la discesa della. E mentre il dato giornaliero suipositivi si è assestato da diversi giorni sotto i cento, è probabile che l'indice R0 sia sceso sotto l'1: cioè una persona positiva contagia in media meno di un'altra persona. Screenshot 2020-05-02 ...