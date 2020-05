Di Battista attacca Italia Viva: “Disinnescare Renzi una volta per tutte”. Ed è scontro tra Pd e M5s sulla scuola (Di domenica 3 maggio 2020) Attacco Di Battista Renzi: “Soffre la popolarità del premier Conte”. Iv: “Crimi e Di Maio condividono la minaccia?”. ROMA – Duro attacco di Alessandro Di Battista a Matteo Renzi sui social. Uno dei vertici del MoVimento 5 Stelle ha criticato la decisione del leader di Italia Viva di dare l’ultimatum al premier Conte tirando in ballo i morti di Bergamo e Brescia. “Conosco il soggetto – ha detto Dibba – lui non ha a che fare con la politica. Sa per primo che non tornerà ad essere ministro o premier. Bisogna disinnescarlo una volta per tutte. Soffre la popolarità del presidente del Consiglio“. Qualcuno si stupisce del cinismo di Renzi, capace persino di tirare in ballo i morti di Bergamo e Brescia per un po' di…Pubblicato da Alessandro Di Battista su Venerdì 1 maggio 2020 La ... Leggi su newsmondo Di Battista attacca l’ex premier : Renzi è un morto che parla - va disinnescato

