Coronavirus | Arcuri | “Cominciamo a pensare alle mascherine per bambini Ecco i primi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 maggio 2020) Il commissario straordinario all’emergenza, Domenico, ha mostrato i prototipi dipercon supereroi e cartoni animati nel corso di una conferenza stampa dalla sede della Protezione civile.ha spiegato che non appena pronti, i modelli saranno messi sul mercato anche per far crescere nei più piccoli la consapevolezza dell’importanza dei dispositivi e del distanziamento sociale per il rientro a scuola. L'articolo: “Cominciamo aperprototipi” proviene da Il Fatto Quotidiano.