"Non abbiamo negato i pieni poteri a Salvini per darli ad altri", ha detto Renzi (Di giovedì 30 aprile 2020) "Se sceglierà la strada del populismo non avrà al suo fianco Italia viva". Lo ha detto in Senato Matteo Renzi al presidente del Consiglio. "Se sceglierà la via della politica la aspetteremo là", ha aggiunto. "Nessuno le ha chiesto di riaprire tutto. Chi lo dicesse andrebbe ricoverato", ha aggiunto il leader di Iv Matteo Renzi in Senato replicando al premier sulla Fase 2. "Davanti a questa emergenza incredibile non possiamo delegare tutto alla comunità scientifica", ha aggiunto. "Questo Paese negli ultimi 30 anni si è fermato ed ha abdicato alle proprie responsabilità. Non possiamo chiedere a un virologo come combattere la disoccupazione". Poi l'affondo finale: "Non abbiamo negato i pieni poteri a Salvini per darli ad altri". Leggi su agi "Non abbiamo tolto i pieni poteri a Salvini per darli a lei". Siamo ai titoli di coda : Renzi ultimatum (brutale) a Conte

Scontro sul documento che frena la fase 2 : "Non abbiamo sbagliato i conti"

