Nintendo Switch Online gratis per 7 giorni (anche per chi l’ha già provato) (Di giovedì 30 aprile 2020) (Foto: Nintendo)Nintendo Switch Online si offre per una prova gratuita di sette giorni anche per chi avesse già usufruito una prima volta di una promozione simile. La piattaforma pensata per il multiplayer e per scaricare o accedere contenuti aggiuntivi viene incontro ai milioni di utenti segregati a casa per via dell’emergenza globale della pandemia del coronavirus Covid-19 garantendo il libero accesso per una settimana. La conferma è arrivata da un tweet pubblicato dalla pagina ufficiale di Nintendo Italia che cita appunto la possibilità di sfidare gli altri utenti connessi e di accedere a oltre 70 titoli classici per Nintendo Nes e Super Nes. https://twitter.com/NintendoItalia/status/1255436784160382985 Cosa mette a disposizione l’abbonamento Nintendo Switch Online? Si potranno sfidare amici oppure giocatori in tutto il mondo con titoli come Mario ... Leggi su wired Adam’s Venture : Origins disponibile su Nintendo Switch dal 29 maggio 2020

