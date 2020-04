Torre Maura, riciclano denaro per acquistare una grossa partita di droga: denunciati 2 uomini e sequestrati 65 mila euro (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino, diretti da Stefania D’Andrea, durante un’attività di indagine finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze di stupefacenti nel quadrante est della Capitale, a denunciare in stato di libertà due uomini per riciclaggio di denaro. L’attenzione dei poliziotti è stata richiamata dall’andirivieni di un tunisino, a bordo della sua auto, dall’abitazione, in zona Torre Maura, di un 26enne romano, quest’ultimo già agli arresti domiciliari per spaccio di stupefacenti da qualche giorno. Il cittadino straniero, fermato e controllato dagli investigatori, è stato trovato in possesso di una ingente somma di denaro, meticolosamente confezionata in mazzetti sottovuoto, custoditi all’interno di uno zaino, posto all’interno della sua auto, ... Leggi su ilcorrieredellacitta Lega : a Torre Maura regole valide solo per italiani

Figliomeni (FDI) : Ripristinare legalità centro accoglienza Torre Maura

Torre Maura - migranti in quarantena : fateci uscire (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino, diretti da Stefania D’Andrea, durante un’attività di indagine finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze di stupefacenti nel quadrante est della Capitale, a denunciare in stato di libertà due uomini per riciclaggio di. L’attenzione dei poliziotti è stata richiamata dall’andirivieni di un tunisino, a bordo della sua auto, dall’abitazione, in zona, di un 26enne romano, quest’ultimo già agli arresti domiciliari per spaccio di stupefacenti da qualche giorno. Il cittadino straniero, fermato e controllato dagli investigatori, è stato trovato in possesso di una ingente somma di, meticolosamente confezionata in mazzetti sottovuoto, custoditi all’interno di uno zaino, posto all’interno della sua auto, ...

CorriereCitta : Torre Maura, riciclano denaro per acquistare una grossa partita di droga: denunciati 2 uomini e sequestrati 65 mila… - CasilinaNews : #Roma. #TorreMaura, due giovani nei guai per #riciclaggio: sequestrati 65mila euro - medvssam : @dracomalfoysl azzì mo mica pe niente però te pare che nun te so localizza giardinetti... te dico solo che una nott… - dracomalfoysl : @medvssam In realtà sto a Giardinetti ma non se la caga nessuno quindi niente, in mezzo a torre maura e tor bella,… - BuonAndrew : RT @Defenditnumerus: Alexa dice che non abito a torre Maura ma all'alessandrino. L'ho sempre pensato pure io. -