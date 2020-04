Temptation Island 2020, aperti i casting per la nuova edizione (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sulla nuova edizione di Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, diventato ormai un tradizionale appuntamento televisivo estivo, regna ovviamente l'incertezza più assoluta a causa dell'emergenza sanitaria in corso nel nostro paese, dovuta alla pandemia di COVID-19.Come già sappiamo, infatti, Temptation Island, solitamente, va in onda a cavallo tra giugno e luglio, in prima serata su Canale 5, e le registrazioni avvengono poche settimane prime.Nella speranza che da qui a metà giugno, la situazione possa nettamente migliorare, Temptation Island non ha fermato i casting riguardanti quella che sarà la settima edizione, da quando il programma è tornato in onda nell'estate 2014 (i primi post riguardanti l'apertura dei casting erano stati pubblicati a inizio marzo, prima del lockdown che ha bloccato il ... Leggi su blogo Temptation Island 2020 - aperti i casting per la nuova edizione : "Con la speranza che la situazione possa tornare alla normalità..."

Temptation Island : Lara Zorzetto avrà figlio per soldi?

