Coronavirus | torna a casa il bergamasco trasferito all’ospedale di Palermo | “Sono un

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Marco Maffeis, 61 anni, è stato uno dei pazienti di Bergamo ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale civico di. Era stato trasportato in Sicilia il 14 marzo scorso, e ora può fare ritorno agrazie a un ponte aereo. “Sono un sopravvissuto“, dice Marco, “non so perché sono stato scelto io ce ne sono tanti come me, nel mio paese siamo poco più di mille, più di cento sono morti”. Marco ringrazia la Sicilia, i medici e gli infermieri diche si sono presi cura di lui durante la malattia, con la speranza, dopo la riabilitazione polmonare, di potere prestore in Sicilia L'articoloilall’ospedale di: “Sono un sopravvissuto”. Il saluto a medici e infermieri proviene da Il Fatto Quotidiano.