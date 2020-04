Covid-19 e business della pandemia | De Siero punta i riflettori sullo scudo penale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Si fa sempre più aspro lo scontro tra toghe e camici bianchi, un conflitto che esaspera ancor di più l’attuale stato di emergenza nell’intero Paese. Si è parlato die di avvocati che provano a speculare sul dolore offrendo assistenza per azioni legali contro i medici impegnati nella cura dei pazienti positivi al-19. Ad intervenire, in questo clima teso e agitato, è il giovane avvocato sammaritano Benito De, da sempre impegnato in materia di responsabilità medica con il suo studio legale. Nell’esprimere gratitudine e solidarietà a tutti gli operatori sanitari che combattono il virus in prima linea, Dehato isu tutte quelle società (perché spesso non si tratta nemmeno di avvocati veri e ...