Brocchi: «Milan? Non potevo dire di no. Voglio tornare ad alti livelli» (Di lunedì 27 aprile 2020) Cristian Brocchi, ex allenatore del Milan oggi alla guida del Monza, ha ricordato i suoi trascorsi alla guida della prima squadra del Diavolo Nel corso del collegamento con gli studi di Sky Sport, Cristian Brocchi ha fatto chiarezza sulla sua parentesi poco esaltante sulla panchina del Milan. Ecco le sue dichiarazioni. ALLENATORI – «Da ogni allenatore ho imparato qualcosa. Mi rivedo in Ancelotti e Reja. Prandelli penso sia stato il miglior tecnico che abbia mai avuto». Milan – «Non è arrivata troppo presto ma in un momento estremamente difficile. La sera prima parlavano tutti di me come un allenatore bravo ed emergente, e rimanevo molto umile e sereno quando sentivo queste lodi. Il giorno dopo senza aver fatto alcun allenamento avevo contro cose difficili da gestire. Era un momento difficile per la squadra, non era il miglior momento per entrare. Tu ... Leggi su calcionews24 Milan - Brocchi : «Una fortuna avere Maldini in società»

