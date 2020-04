Il Parlamento dia un segnale di vita (Di domenica 26 aprile 2020) È del tutto aperto il dibattito sul ruolo del Parlamento nella democrazia contemporanea. E questo al di là della furia populista e demagogica dei 5 stelle di “aprire il Parlamento come una scatola di tonno” oppure, e peggio ancora, per la voglia di questo partito di mettere radicalmente in discussione la stessa democrazia rappresentativa e parlamentare. Soprattutto in un momento in cui, di fatto, la democrazia è sospesa perché le decisioni che vengono assunte dal Governo e dal suo premier richiedono sempre di più urgenza e rapidità. In un contesto, purtroppo, dominato da una drammatica e del tutto inedita emergenza sanitaria nazionale ed internazionale che ha sconvolto il profilo e la fisionomia del nostro stesso sistema. Nel caso specifico del sistema sanitario nazionale. Ma il ruolo del Parlamento, la sua funzionalità e il ... Leggi su huffingtonpost Il Parlamento europeo chiede un fondo d’emergenza per sostenere i media e la cultura

È del tutto aperto il dibattito sul ruolo del Parlamento nella democrazia contemporanea. E questo al di là della furia populista e demagogica dei 5 stelle di “aprire il Parlamento come una scatola di ...

