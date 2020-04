Il Governo approva: “Sì agli allenamenti professionistici dal 4 maggio” (Di domenica 26 aprile 2020) Il Governo va verso la riapertura del cibo da asporto dal 4 maggio. E’ quanto si apprende da fonti partecipanti alla cabina di regia tra esecutivo e enti locali che confermano, così, l’ipotesi emersa nelle ultime ore. Da 4 maggio, inoltre, dovrebbe essere permessa l’attività motoria ma solo individuale (a meno che non si tratti di minori o di persone diversamente abili) e la ripresa degli allenamenti per gli sport professionistici. Poi verso la riapertura sempre il 4 maggio del comparto manifatturiero di quello edile (pubblico e privato” e del commercio all’ingrosso funzionale al settore manifatturiero e all’edilizia), è stato comunicato, a quanto si apprende, nel corso della cabina di regia tra Governo. Lo scrive l’Ansa.L'articolo Il Governo approva: “Sì agli allenamenti professionistici dal 4 ... Leggi su calcioweb.eu Def 2020 approvato dal governo : cosa c’è nel testo definitivo

