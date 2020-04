Elena Santarelli “A volte fatico ad alzarmi”/ “Quarantena? Vivo momenti difficili”

Italia_Notizie : La Santarelli scoppia in lacrime 'Fatico ad alzarmi al mattino...' - zazoomnews : Elena Santarelli rivelazione sul figlio a Italia Si: “Adesso capiranno…” - #Elena #Santarelli #rivelazione - GenteVipNews : Elena Santarelli marito Bernardo: “Non ti preoccupare…” - altinier1981 : RT @martinoloiacono: Rai uno: poco fa, ad #italiasi, Elena Santarelli stava commentando le mosse di Trump. Siamo sicuri che la competenza t… -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Santarelli

Elena Santarelli ha ammesso le difficoltà nel vivere l’isolamento da Coronavirus. E’ già la seconda volta che la showgirl parla della quarantena, e anche in questa occasione lo ha fatto come ospite ...Parlando degli effetti della quarantena sulla psiche delle persone, l'esperto ha proposto una sorta di test. Una serie di domande per capire come gli opinionisti stessero affrontando questo periodo. L ...