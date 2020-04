Coronavirus | la Spagna entra oggi nella “fase 2” | i bambini tornano a giocare in strada

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 26 aprile 2020) Isono tornati nelle strade dellaper la prima volta dopo 44 giorni di completo confinamento nelle case, nell’ambito delle misure di lockdown per arginare la diffusione del. Il governo ha allentato le restrizioni per i minori di 14 anni, consentendo loro di camminare nelle strade con una persona adulta per un massimo di un’ora nel raggio di un chilometro da casa. Ipossono portare con sè un giocattolo, ma non possonocon altrie devono mantenere la distanza di un metro dalle altre persone. I parchi sono chiusi. Le autorità hanno raccomandato ad adulti e minori di lavarsi le mani prima di uscire e dopo il rientro a casa. Inè in vigore uno dei lockdown più stringenti (in ogni caso meno rigido rispetto a quello italiano), mentre il Paese affronta una delle più gravi epidemie al ...