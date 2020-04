Taylor Mega Instagram, tuta attillata e sguardo malizioso: «Sempre più f**a» (Di sabato 25 aprile 2020) Irriverente, maliziosa e con un corpo spettacolare, stiamo parlando della stupenda Taylor Mega. E’ la regina indiscussa dei social e ogni suo nuovo post riesce a lasciare senza fiato il pubblico. Non ha peli sulla lingua e le piace provocare il prossimo, queste le caratteristiche che l’hanno resa una delle influencer più popolari. Si è fatta conoscere frequentando personaggi importanti del mondo dello spettacolo come i Club Dogo e Flavio Briatore. Ha consolidato la sua fama partecipando a diversi programmi Mediaset dal Grande Fratello Vip all’Isola dei famosi. Il palcoscenico è il suo abitata naturale e la sua peculiarità è che sa ogni volta come far parlare di sé. Impossibile dimenticare una come lei. Leggi anche:Ema Kovac Instagram senza veli, come mamma l’ha fatta: «Wow, bellezza immensa» Taylor Mega in ... Leggi su urbanpost Taylor Mega Instagram - la maglietta aderente accende la fantasia : «Che chiodini!»

‘One world’ il mega concerto di Gaga con Taylor Swift e JLo : si unisce un altro cantante italiano – ecco come vedere lo show

Incidente per Taylor Mega : “Mi è uscito un litro di sangue dal naso” (FOTO) (Di sabato 25 aprile 2020) Irriverente, maliziosa e con un corpo spettacolare, stiamo parlando della stupenda. E’ la regina indiscussa dei social e ogni suo nuovo post riesce a lasciare senza fiato il pubblico. Non ha peli sulla lingua e le piace provocare il prossimo, queste le caratteristiche che l’hanno resa una delle influencer più popolari. Si è fatta conoscere frequentando personaggi importanti del mondo dello spettacolo come i Club Dogo e Flavio Briatore. Ha consolidato la sua fama partecipando a diversi programmi Mediaset dal Grande Fratello Vip all’Isola dei famosi. Il palcoscenico è il suo abitata naturale e la sua peculiarità è che sa ogni volta come far parlare di sé. Impossibile dimenticare una come lei. Leggi anche:Ema Kovacsenza veli, come mamma l’ha fatta: «Wow, bellezza immensa»in ...

diegodemme4 : @LisaQue36223307 Paolo Brosio per Dio no, Taylor mega mi incuriosirebbe, anche se non mi è simpaticissima secondo m… - LisaQue36223307 : @diegodemme4 Ahahahah. Ma sì, escludiamo qualcuno ??, 8%... E aggiungiamo taylor mega e paolo brosio . #gfvip Ma anche Vladi Luxuria - Taena_Taylor : RT @sluttytaegguk: SUPER DUPER ULTRA MEGA ICONIC #BANGBANGCON_D2 - musicaperbambi1 : RT @casvs_belli: Io non ci credo che Tony Effe e Taylor Mega stanno trascorrendo la quarantena insieme e in due non riescono a cucinarsi un… - AnnaAmenta20 : RT @casvs_belli: Io non ci credo che Tony Effe e Taylor Mega stanno trascorrendo la quarantena insieme e in due non riescono a cucinarsi un… -