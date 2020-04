Terrorismo: espulso 43enne egiziano, ha avuto contatti con Ainis Amri (Di venerdì 24 aprile 2020) Era entrato in contatto con Amri durante la permanenza in un centro d'accoglienza. L'intervento dei Carabinieri di reggio Calabria Leggi su firenzepost (Di venerdì 24 aprile 2020) Era entrato in contatto condurante la permanenza in un centro d'accoglienza. L'intervento dei Carabinieri di reggio Calabria

Quest’episodio conferma che anche nei centri d’accoglienza, dove generosamente il governo giallorosso ospita tutti quelli che le navi Ong decidono che arrivino in Italia, esiste il grave problema del ...

I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito il decreto di espulsione per motivi di sicurezza pubblica nei confronti di un 43enne egiziano domiciliato a Marina di Gioiosa Jo ...

