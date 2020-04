Rocco Siffredi scherza con Antonio Razzi: “Noi abbiamo molte similitudini con il Presidente, Silvio Berlusconi” (Di venerdì 24 aprile 2020) Antonio Razzi e Rocco Siffredi si sono trovati in diretta Instagram per una chiacchierata insieme. Svariati i temi toccati dall’insolita coppia, tra cui anche quello della politica. E proprio mentre stavano parlando della loro regione d’origine, l’Abruzzo, e di come il partito di Forza Italia avesse perso consensi lì, Rocco Siffredi si è lasciato andare ad una considerazione personale: “Certo se ci candidassimo noi andrebbe benissimo, d’altra parte noi abbiamo molte similitudini con il Presidente Silvio Berlusconi”. L'articolo Rocco Siffredi scherza con Antonio Razzi: “Noi abbiamo molte similitudini con il Presidente, Silvio Berlusconi” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Balotelli Rocco Siffredi - Cellino : «Mi mette in imbarazzo»

Cristina d'Avena e Rocco Siffredi cosa hanno in comune?/ Dalla foto "Tinder" a...

Diretta Instagram Balotelli-Rocco Siffredi : Cellino blocca tutto (Di venerdì 24 aprile 2020)si sono trovati in diretta Instagram per una chiacchierata insieme. Svariati i temi toccati dall’insolita coppia, tra cui anche quello della politica. E proprio mentre stavano parlando della loro regione d’origine, l’Abruzzo, e di come il partito di Forza Italia avesse perso consensi lì,si è lasciato andare ad una considerazione personale: “Certo se ci candidassimo noi andrebbe benissimo, d’altra parte noicon il Presidente Silvio Berlusconi”. L'articolocon: “Noicon il Presidente, Silvio Berlusconi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Rocco Siffredi scherza con Antonio Razzi: “Noi abbiamo molte similitudini con il Presidente, Silvio Berlusconi” - martinarendina2 : RT @FabrizioDelpret: #Salvini ha definito #Conte “ladro”. Che è un po’ come se Rocco Siffredi desse del playboy a Papa Francesco. - LuNo88753146 : Eppure ancora non ho sentito il parere di Rocco Siffredi a proposito del #coronavirus e la cosa mi stupisce molto v… - notiziasportiva : Il presidente del #Brescia torna sulla diretta Instagram tra #Balotelli e Rocco Siffredi: 'Mi mette in imbarazzo'… - CalcioNews24 : Balotelli Rocco Siffredi, Cellino: «Mi mette in imbarazzo» -