Lutto nel calcio italiano, morto ex presidente di Serie A [NOME e DETTAGLI] (Di venerdì 24 aprile 2020) Lutto nel mondo del calcio. All’età di 84 anni si è spento Giuseppe Gazzoni Frascara, ex presidente del Bologna dal 1993 al 2002. L’imprenditore originario di Torino, che dal 2014 è diventato presidente onorario della società felsinea, ha trascinato il club nel campionato di Serie A e portato in Emilia-Romagna campioni del calibro di Roberto Baggio e Giuseppe Signori. E’ stato tra i principali accusatori di calciopoli e del ‘doping amministrativo’. Il Bologna ha ricordato Gazzoni Frascara sul proprio sito. “È scomparso questa mattina all’età di 84 anni Giuseppe Gazzoni Frascara, nostro presidente Onorario, alla guida del Club dal giugno 1993 al settembre 2005. Protagonista dell’operazione di salvataggio con cui acquistò il Bologna dopo l’onta del fallimento, ha ricostruito ... Leggi su calcioweb.eu Lutto nel mondo del calcio : addio a Giuseppe Gazzoni Frascara - storico presidente del Bologna

Ne ha dato notizia Radio Bologna Uno. A Gazzoni si deve la rinascita del Bologna Fc 1909 a metà anni novanta con la risalita dalla C alla A, diventando presidente nel 1993 ed evitando il fallimento ...

Ne ha dato notizia Radio Bologna Uno. A Gazzoni si deve la rinascita del Bologna Fc 1909 a metà anni novanta con la risalita dalla C alla A, diventando presidente nel 1993 ed evitando il fallimento ...