Coronavirus, i DATI aggiornati dall’Umbria: solo un caso positivo su 1513 tamponi, aumentano le guarigioni e diminuiscono i ricoveri (Di venerdì 24 aprile 2020) Alle 8 di questa mattina complessivamente 1.363 persone (+ 1 rispetto a ieri) in Umbria sono risultate positive al Coronavirus, gli attualmente positivi sono 434 (- 55 rispetto a ieri). I guariti sono 867 (+ 55); risultano 112 clinicamente guariti (- 22); i deceduti sono 62 (+ 1). Dei 1.363 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 113 (- 6); di questi 19 (invariato) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.156 (- 87); sempre alla stessa data, risultano 13.745 (+ 331) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso sono stati effettuati 30.524 tamponi (+ 1.513). I pazienti clinicamente guariti sono quelli che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche come febbre, rinite, tosse, mal di gola e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria, diventa asintomatico, clinicamente guarito, pur risultando ancora positivo al ... Leggi su meteoweb.eu Bollettino Veneto - diretta conferenza stampa/ Video Zaia - dati coronavirus 24 aprile

(aggiornamento di Davide Giancristofaro) Ci sono i presupposti per abbozzare un timido sorriso nel leggere i dati aggiornati relativi alla pandemia di Coronavirus in Italia e risalenti alla giornata ...

Si tratta di uno dei primi studi ad essere pubblicati su questo specifico tema e che riguarda l'impatto del Covid-19 in Lombardia ... L'ammonimento e la cautela nei confronti di questi dati è stata ...

