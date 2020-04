Sossio Aruta e Ursula Bennardo rimandano il matrimonio | “Con l’emergenza sanitaria è

KontroKulturaa : Sossio Aruta e la sua fame insaziabile di reality, nuovi progetti dopo il GF Vip - - RitaRicette : Sossio Aruta e Ursula Bennardo rimandano le nozze a causa del Covid 19 - Novella_2000 : Sossio Aruta si scaglia ancora contro Antonio Zequila e pretende delle scuse - GenteVipNews : Sossio Aruta, l’ex Grande Fratello vip 2020 si confessa - GF_diretta : Sossio Aruta si confessa dopo la fine del #GrandeFratelloVip #gFVIP 4: 'Mi mancava il mio amore Ursula, la nostra… -

Ultime Notizie dalla rete : Sossio Aruta

Dopo l’annuncio del rinvio del matrimonio di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, altri due protagonisti – ormai ex – del celebre dating show di Canale 5 “Uomini e Donne”, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, ...Forse nessuno è mai stato attento come lui, ma anche io faccio del mio meglio per esserlo”, ha rivelato la showgirl. Leggi anche Sossio Aruta e Ursula Bennardo rimandano le nozze? La Marini, poi, ha ...