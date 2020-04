Bambina uccisa | due adulti la portano in ospedale e la polizia li arresta

(Di giovedì 23 aprile 2020) Due personeuna piccola inin codice rosso poi lei muore. Per laè omicidio: “”, e si arriva a questo. Laha tratto in arresto due persone a seguito della morte di unacon tutta probabilità dalle stesse. Per i duevige lo stato di omicidio … L'articoloduelaine laliè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

roxibrass : RT @RadioSavana: Giuseppina Ghersi era una bambina di 13 anni quando fu picchiata, stuprata e uccisa dai partigiani con l’accusa di essere… - FsSenni : RT @RadioSavana: Giuseppina Ghersi era una bambina di 13 anni quando fu picchiata, stuprata e uccisa dai partigiani con l’accusa di essere… - Axeldml2 : RT @RadioSavana: Giuseppina Ghersi era una bambina di 13 anni quando fu picchiata, stuprata e uccisa dai partigiani con l’accusa di essere… - Nicola839 : RT @RadioSavana: Giuseppina Ghersi era una bambina di 13 anni quando fu picchiata, stuprata e uccisa dai partigiani con l’accusa di essere… - Riccardo_Bursi : RT @RadioSavana: Giuseppina Ghersi era una bambina di 13 anni quando fu picchiata, stuprata e uccisa dai partigiani con l’accusa di essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Bambina uccisa

L’arma con cui Bilal Napia martedì mattina ha ucciso la figlioletta di tre anni è stato ritrovato oggi nel pozzo del giardino dell’abitazione in cui la famiglia vive, a Levane, in via Togliatti. Nello ...Due persone portano una piccola in ospedale in codice rosso poi lei muore. Per la polizia è omicidio: “Bambina uccisa”, e si arriva a questo. La polizia inglese arresta due persone nel corso delle ...