Enola Holmes | Netflix prende una decisione importante sui diritti del film

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Questo articolounasuidelè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., ilsulla sorella minore e meno famosa di Sherlock, è stato acquistato da. Scopriamo di più sull’affascinante pellicola. Ora è ufficiale, laha annunciato di aver acquistato irelativi alla distribuzione del, un progetto a firma Legendary Entertainement che vede come protagonista l’attrice Millie Bobby …

NetflixIT : 'Eliminato l'impossibile, ciò che resta, per improbabile che sia, deve essere la verità.' ENOLA HOLMES un film con… - playblog_it : Netflix acquisisce i diritti di Enola Holmes il film con Millie Bobby Brown ? - tuttoserietv1 : Millie Bobby Brown sarà ENOLA HOLMES, nuovo film di Netflix?????????????????????????? - CinemApp_Cinema : 'Eliminato l'impossibile, ciò che resta, per improbabile che sia, deve essere la verità.' ENOLA HOLMES un film con… - cinefilosit : Enola Holmes: Netflix distribuirà il film con Millie Bobby Brown -

Ultime Notizie dalla rete : Enola Holmes

Enola Holmes, il film sulla sorella minore e meno famosa di Sherlock Holmes, è stato acquistato da Netflix. Scopriamo di più sull’affascinante pellicola. Enola Holmes Ora è ufficiale, la Netflix ha ...È ufficiale: come rivela THR Netflix ha acquistato i diritti mondiali di Enola Holmes, film che vede protagonista la star di Stranger Things Millie Bobby Brown. In un momento molto particolare, in cui ...