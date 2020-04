Coronavirus | Salvini “Lavoriamo a un piano di ricostruzione nazionale”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo non puo’ tenere gli italiani chiusi in casa pure a maggio. Lavoriamo a un’alternativa e a undinazionale, con una ripartenza omogenea nel Paese. Il diritto alla vita e alla salute viene prima di tutto, ma la liberta’ non puo’ essere svenduta”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, nel corso di una conferenza stampa. “Il Governo a parole chiede la nostra collaborazione, ma poi respinge tutte le nostre proposte, e sul Mes non ha nemmeno permesso al Parlamento di votare”.“Il 25 aprile si parla di liberta’, quella che ci hanno lasciato i nostri nonni – ha detto ancora-. Non vorrei che venga messa in discussione da qualcuno in nome del virus. Mi auguro che il 25 aprile coincida con una giornata di liberta’ ...