Napoli, ecco cosa succederà a Castel Volturno prima della ripresa del campionato (Di martedì 21 aprile 2020) Il Napoli si prepara alla ripresa del campionato. L’eventuale ritiro si svolgerà a Castel Volturno dal 4 maggio con soggiorno esclusivo. Ogni giocatore si sottoporrà a protocolli sanitari. Al di la dello screening sanitario “normale”, ci saranno tamponi e altri test. “I primi saranno effettuati a domicilio, per due o anche tre volte, a partire da settantadue ore prima del raduno a Castel Volturno. Poi quelli sierologici che saranno poi ripetuti all’inizio di ogni settimana. Termoscanner all’ingresso per la misurazione quotidiana della temperatura, guanti e mascherine obbligatorie”, spiega il Corriere del Mezzogiorno. Il Napoli è pronto all’isolamento. “Al centro sportivo sono previsti due ingressi, l’uno riservato solo ed esclusivamente alla squadra e al gruppo sportivo, l’altro per i dipendenti ... Leggi su calciomercato.napoli BUONGIORNO TUTTONAPOLI - Ecco le prime pagine dei quotidiani di oggi

Coronavirus - Kelyon : ecco MoniQua - l’app made in Napoli per monitorare i contagi

Champions League - ecco le date per Barcellona-Napoli e le altre gare europee (Di martedì 21 aprile 2020) Ilsi prepara alladel. L’eventuale ritiro si svolgerà adal 4 maggio con soggiorno esclusivo. Ogni giocatore si sottoporrà a protocolli sanitari. Al di la dello screening sanitario “normale”, ci saranno tamponi e altri test. “I primi saranno effettuati a domicilio, per due o anche tre volte, a partire da settantadue oredel raduno a. Poi quelli sierologici che saranno poi ripetuti all’inizio di ogni settimana. Termoscanner all’ingresso per la misurazione quotidianatemperatura, guanti e mascherine obbligatorie”, spiega il Corriere del Mezzogiorno. Ilè pronto all’isolamento. “Al centro sportivo sono previsti due ingressi, l’uno riservato solo ed esclusivamente alla squadra e al gruppo sportivo, l’altro per i dipendenti ...

MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDM - Milik-Napoli, non c'è accordo sul rinnovo del contratto, ecco i club interessati - giuaddo99 : - MundoNapoli : Strategica ipotesi, ecco in quale posizione starebbe il Napoli se non si dovesse finire il campionato… - PinoSa54 : ????...Dopo due giorni di NON CONTAGIO ....ecco che ci risiamo!!! ????....questo dimostra che NON DOBBIAMO MOLLARE!! ??… - lamarypopp : RT @matteocasari: Sempre più in basso!!! Di Maio candida l'amico del liceo a Napoli. Grillini furibondi. Ecco chi sono i 'Pomigliano boys”… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ecco Da Milano a Napoli, ecco come aiutiamo 450 famiglie in difficoltà Vita Riciclo dei pneumatici fuori uso in Abruzzo: ecco alcuni numeri

L’Abruzzo è la 14 ° Regione in Italia per PFU raccolti da Ecopneus; a livello nazionale invece in testa troviamo la Lombardia (7.307 tonnellate), poi il Veneto (5.655 ton), seguita dal Lazio (5.078 ...

Juve, agente Romero: «Scambio con Milik? Ecco come stanno le cose»

Paolo Palermo, procuratore di Cristian Romero, ha parlato del futuro del suo assistito. Il difensore potrebbe andare al Napoli per Milik alla Juve Cristian Romero, difensore del Genoa ma di proprietà ...

L’Abruzzo è la 14 ° Regione in Italia per PFU raccolti da Ecopneus; a livello nazionale invece in testa troviamo la Lombardia (7.307 tonnellate), poi il Veneto (5.655 ton), seguita dal Lazio (5.078 ...Paolo Palermo, procuratore di Cristian Romero, ha parlato del futuro del suo assistito. Il difensore potrebbe andare al Napoli per Milik alla Juve Cristian Romero, difensore del Genoa ma di proprietà ...