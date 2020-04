Giulio Tarro (virologo): “Con la primavera la situazione inizierà a scemare” (Di martedì 21 aprile 2020) Giulio Tarro (virologo): “La Corea del Sud ha adottato la politica del “tampone per tutti” e il controllo telematico della situazione, non raggiungendo il picco e avendo una mortalità al di sotto dell’1%. In diretta a ‘Barba&Capelli Speciale Coronavirus’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC, è intervenuto Giulio Tarro, virologo: “L’esperienza della prima SARS, che con la primavera è andata a scemare, può darci uno spettro di quello che potrebbe essere il nostro futuro prossimo. L’indicazione importante è stata quella che afferma che gli anticorpi dei soggetti futuri potrebbero essere utilizzati su persone in condizioni gravi, esattamente come dovrebbe fare un vaccino. In Cina, il plasma di tanti soggetti guariti è stato utile per curare i malati di covid-19. Modello ... Leggi su 2anews Da Burioni a Butac - i fanatici che scatenano la macchina del fango contro Giulio Tarro

Coronavirus - Giulio Tarro smaschera l’Italia dell’anti-scienza : “il premier Conte dice idiozie - Burioni merita il carcere”

Coronavirus - Giulio Tarro : “ Sole e mare sono antivirali - bisogna stare all’aperto” (Di martedì 21 aprile 2020)): “La Corea del Sud ha adottato la politica del “tampone per tutti” e il controllo telematico della, non raggiungendo il picco e avendo una mortalità al di sotto dell’1%. In diretta a ‘Barba&Capelli Speciale Coronavirus’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC, è intervenuto: “L’esperienza della prima SARS, che con laè andata a scemare, può darci uno spettro di quello che potrebbe essere il nostro futuro prossimo. L’indicazione importante è stata quella che afferma che gli anticorpi dei soggetti futuri potrebbero essere utilizzati su persone in condizioni gravi, esattamente come dovrebbe fare un vaccino. In Cina, il plasma di tanti soggetti guariti è stato utile per curare i malati di covid-19. Modello ...

La7tv : #nonelarena Il virologo Giulio Tarro: 'Con l'estate avremo abbastanza immunizzati e non ci sarà motivo per stare ul… - VittorioSgarbi : #coronavirus 'Nella fase 2 servirà soprattutto buon senso. Col caldo tutto tornerà alla normalità e il governo si a… - rubio_chef : Giulio Tarro: “Coronavirus non è Ebola, il vaccino non serve. Sanità in crisi per colpa di chi ha dimezzato le tera… - assaloni : RT @marcomerlino19: La denuncia del Prof. Giulio Tarro alle accuse di “Next Quotidiano” e “BUTAC” - PedrettiEnrico : RT @marcomerlino19: La denuncia del Prof. Giulio Tarro alle accuse di “Next Quotidiano” e “BUTAC” -