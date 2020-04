Biodigestore di Sassinoro | nuovo no del Tar Campania

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente del Tarha rigettato questa sera, 21 aprile 2020, l’istanza presentata nel pomeriggio del 20 aprile dalla Società New Vision che voleva superare il provvedimento di sospensiva dello stesso Tar, rilasciato in data 17 aprile, con l’intento di dare avvio alle attività deldi. A comunicarlo è l’ufficio stampa della Provincia di Benevento. Si legge dalla nota: Non ha avuto successo dunque l’intento della New Vision di rimettere in discussione il provvedimento del Tar che sospendeva l’efficacia di un provvedimento di autorizzazione regionale. Resta confermato il no della Magistratura amministrativa campana per l’impianto di trattamento della frazione umida dei rifiuti almeno fino alla decisione nel merito fissata per il mese di ...