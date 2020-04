Le incredibili proprietà benefiche delle Fave e perché non dovrebbero mai mancare in tavola (Di lunedì 20 aprile 2020) Proprietà benefiche delle Fave: perchè non dovrebbero mai mancare in tavola. Gli incredibili effetti benefici delle Fave. Proprietà e benefici delle Fave sul nostro corpo Dal punto di vista nutrizionale, sono alimenti molto ricchi e salutari. Contengono il 5% di proteine e di fibre, il 4,5 % di carboidrati. La restante parte è composta da acqua e una minima percentuale di grassi. Le Fave sono ricche di minerali come potassio, ferro, magnesio, rame e selenio insieme ad una percentuale rilevante di vitamine, in particolare l’acido ascorbico.Contengono anche notevoli quantità di acido folico e vitamina B1, essenziale per le crescite delle nuove cellule e per prevenire l’anemia. Proprietà benefiche delle Fave Le Fave migliorano l’attività cardiovascolare abbassando il colesterolo cattivo e regolando i livelli di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 20 aprile 2020) Proprietà: perchè nonmaiin tavola. Glieffetti benefici. Proprietà e beneficisul nostro corpo Dal punto di vista nutrizionale, sono alimenti molto ricchi e salutari. Contengono il 5% di proteine e di fibre, il 4,5 % di carboidrati. La restante parte è composta da acqua e una minima percentuale di grassi. Lesono ricche di minerali come potassio, ferro, magnesio, rame e selenio insieme ad una percentuale rilevante di vitamine, in particolare l’acido ascorbico.Contengono anche notevoli quantità di acido folico e vitamina B1, essenziale per le crescitenuove cellule e per prevenire l’anemia. ProprietàLemigliorano l’attività cardiovascolare abbassando il colesterolo cattivo e regolando i livelli di ...

