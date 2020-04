Diaconale contro Malagò: “Dovrebbe preoccuparsi di far ripartire lo sport” (Di lunedì 20 aprile 2020) Il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, ha parlato a Radio Punto Nuovo. “Alcuni vogliono evitare la retrocessione, è giusto, ma non si capisce perché l’interesse loro debba condizionare l’interesse collettivo nel non finire a rotoli interrompendo il campionato e facendo saltare bilanci di parecchie società. Bisogna cominciare a pensare ad una fase di ripresa per non andare incontro ad un’economia disastrata che implicherebbero tensioni sociali. Un minimo di accortezza vorrebbe riflettere sul ripartire in sicurezza che può essere realizzato all’interno del mondo del calcio. Il problema è fuori dal mondo del calcio”. Diaconale ha lanciato un attacco all’indirizzo del presidente del Coni, Malagò. “Molte persone chiedono di non assegnare lo scudetto, ma non è quello il problema, ma quale ... Leggi su ilnapolista Diaconale contro lo stop del campionato : “Occasione per negare lo scudetto alla Lazio” (Di lunedì 20 aprile 2020) Il portavoce della Lazio, Arturo, ha parlato a Radio Punto Nuovo. “Alcuni vogliono evitare la retrocessione, è giusto, ma non si capisce perché l’interesse loro debba condizionare l’interesse collettivo nel non finire a rotoli interrompendo il campionato e facendo saltare bilanci di parecchie società. Bisogna cominciare a pensare ad una fase di ripresa per non andare inad un’economia disastrata che implicherebbero tensioni sociali. Un minimo di accortezza vorrebbe riflettere sulin sicurezza che può essere realizzato all’interno del mondo del calcio. Il problema è fuori dal mondo del calcio”.ha lanciato un attacco all’indirizzo del presidente del Coni, Malagò. “Molte persone chiedono di non assegnare lo scudetto, ma non è quello il problema, ma quale ...

