“Ciao mamma” Vittima del coronavirus | per anni ospite fissa negli studi di Rai Due

È morta all'età di 74 anni dopo un lungo ricovero in ospedale per coronavirus, la signora Terry mamma dei gemelli Filippini, Antonio ed Emanuele, ex giocatori del Brescia. La donna era diventata un volto televisivo a Quelli che il calcio, condotto da Simona Ventura, quando seguiva i figli negli stadi di serie A. "Ciao mamma, mi hai insegnato tanto" è stato il saluto sui social di Emanuele Filippini. Un lutto che ha colpito l'intero mondo del calcio, perché i due Filippini, che hanno giocato insieme a Brescia, Palermo e anche nella Lazio, hanno militato a lungo in Serie A tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000. La signora Terry è solo una delle ultime vittime del coronavirus che, secondo gli esperti, potrebbe ripiegare nel giro di qualche mese se le norme saranno rispettate.

