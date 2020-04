Pamela Prati si confessa dopo lo scandalo Mark Caltagirone | ”Ho pochissimi amici”

(Di venerdì 17 aprile 2020)è stata al centro di gossip e scandali negli scorsi mesi. Il suo presunto matrimonio conè stato al centro, per intere settimane, di programmi televisivi e sui giornali. Il polverone che ha travolto la showgirl. Molti gli italiani che tramite i social hanno espresso il proprio disappunto. La bella sarda è andata avanti nonostante tutto e si è messa al lavoro scrivendo un libro. Come una carezza, questo il titolo dell’opera letteraria di, racconta i segreti della sua vita. La showgirl ha raccontato in una lunga lettera, pubblicata da Novella 2000, cos’è accadutolo. Una vicenda che ha finito per danneggiarla. Ha vissuto mesi molto complicati e anche dal punto di vista lavorativo la situazione è andata peggiorando. La presunta storia tra...

trash_italiano : STO MALE PAMELA PRATI HA FATTO UN TIKTOK MA STA PALESEMENTE PARLANDO DI PRATIFUL DAI ?? - _rosiedunne : RT @mediohermana: Aron che usa il metodo di Pamela Prati per rimorchiare. Buona primavera a tutti. - Methamorphose30 : RT @trash_italiano: STO MALE PAMELA PRATI HA FATTO UN TIKTOK MA STA PALESEMENTE PARLANDO DI PRATIFUL DAI ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pamela Prati

Ad un anno dal Pratiful e dallo scandalo di Mark Caltagirone, Pamela Prati torna a far parlare di sè Pamela Prati torna a far parlare di sé con il suo nuovo libro dal titolo Come una carezza, in ...Un anno fa tutti gli italiani erano incollati allo schermo per seguire le avvincenti vicende di Pamela Prati e del suo fidanzato misterioso Mark Caltagirone. Ad un anno dal Pratigate, ecco il libro ...