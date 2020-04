«Io, positivo al coronavirus: così i medici mi hanno salvato la vita» (Di venerdì 17 aprile 2020) Stefano Baggiani è una delle tante, troppe persone che hanno contratto il coronavirus. Il virus maledetto lo ha colpito circa un mese fa e da quando l’ambulanza lo ha portato in ospedale, Stefano, che il 14 maggio compirà 52 anni, è stato ricoverato per 18 giorni, prima di essere dimesso e di essere finalmente tornato a casa. Giornalettismo lo ha contattato e Stefano ci ha raccontato la sua storia. LEGGI ANCHE –> L’ipotesi di un lockdown prolungato per gli over 70 (con patologie) e gli under 18 Come e quando si è accorto di aver contratto il coronavirus? «Come e quando non saprei proprio. All’inizio c’erano soltanto le distanze da sicurezza da rispettare, non era obbligatorio usare guanti e indossare la mascherina. Forse al supermercato, toccando un carrello o altro che qualcuno prima di me infetto aveva toccato». ... Leggi su giornalettismo NFL - anche Von Miller positivo al coronavirus : “Ce la farò - ma prendete sul serio questa malattia - è reale!”

Coronavirus in Italia - Arcuri firma ordinanza per app italiana. In Rsa di Firenze 15 decessi sospetti. Arcelor Mittal : a Taranto terzo operaio positivo

Coronavirus - positivo anche Von Miller : le parole della star NFL (Di venerdì 17 aprile 2020) Stefano Baggiani è una delle tante, troppe persone checontratto il. Il virus maledetto lo ha colpito circa un mese fa e da quando l’ambulanza lo ha portato in ospedale, Stefano, che il 14 maggio compirà 52 anni, è stato ricoverato per 18 giorni, prima di essere dimesso e di essere finalmente tornato a casa. Giornalettismo lo ha contattato e Stefano ci ha raccontato la sua storia. LEGGI ANCHE –> L’ipotesi di un lockdown prolungato per gli over 70 (con patologie) e gli under 18 Come e quando si è accorto di aver contratto il? «Come e quando non saprei proprio. All’inizio c’erano soltanto le distanze da sicurezza da rispettare, non era obbligatorio usare guanti e indossare la mascherina. Forse al supermercato, toccando un carrello o altro che qualcuno prima di me infetto aveva toccato». ...

Tg3web : ?? È morto lo scrittore cileno Luis Sepúlveda. Era stato ricoverato in ospedale in Spagna a febbraio dopo essere ris… - LaStampa : Coronavirus, il virologo Di Perri: “Chi guarisce resta positivo e può essere contagioso per settimane” - fanpage : Il virologo Di Perri: “Chi guarisce resta positivo e può essere contagioso per settimane” #17aprile - Santma4Manuel : RT @repubblica: Coronavirus in Italia, 15 decessi sospetti in una Rsa di Firenze. Arcelor Mittal: a Taranto terzo operaio positivo [aggiorn… - positanonews : Furore. Un positivo al coronavirus Covid-19, sono 13 i casi in Costiera amalfitana escludendo Vietri tra le #news… -