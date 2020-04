L’organizzatore della grigliata illegale di Palermo ora si fa pagare 1.500 euro per un’intervista (Di giovedì 16 aprile 2020) Giuseppe Spagnolo, il pensionato di Palermo che a Pasqua ha organizzato insieme ad altre persone un barbecue sui tetti del condominio, è arrivato a richiedere un vero e proprio cachet di 1.500 euro in cambio di un'intervista ingaggiando un agente che fa da "filtro" alle chiamate dei giornalisti. Leggi su fanpage (Di giovedì 16 aprile 2020) Giuseppe Spagnolo, il pensionato diche a Pasqua ha organizzato insieme ad altre persone un barbecue sui tetti del condominio, è arrivato a richiedere un vero e proprio cachet di 1.500in cambio di un'intervista ingaggiando un agente che fa da "filtro" alle chiamate dei giornalisti.

VeronicaG_88 : #Palermo: l’organizzatore della #grigliata di #Pasqua ora ha un agente per rilasciare #interviste - comristorazione : Palermo: l’organizzatore della grigliata di Pasqua ora ha un agente per rilasciare interviste ARRESTATELO!… - TerrinoniL : Palermo: l’organizzatore della grigliata di Pasqua ora ha un agente per rilasciare interviste - redblack1969 : l'organizzatore della grigliata di Palermo: 'Eravamo convinti di non fare nulla di male' A questa bestia ignorante… - EmmeCity : Abbiamo il campione di Mirror Climbing: Coronavirus, l'organizzatore della grigliata di Palermo: 'Eravamo convinti… -

