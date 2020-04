Coronavirus e videogiochi | prezzi alle stelle per PS4 | Xbox One e Switch

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 16 aprile 2020) Quello traè uno (strano) legame che negli ultimi due mesi abbiamo imparato a conoscere. E forse anche ad accettare in qualche modo. D'altronde non tutti gli effetti del COVID-19 sull'universo in pixel e poligoni sono stati negativi. I giocatori attivi online e pronti a sfidarsi in avvincenti match multiplayer sono più che triplicati - causando in alcuni casi server intasati o non funzionanti -, i tornei online si sprecano - pensiamo a quello organizzato dalla FIFA e Electronic Arts che coinvolge diversi campioni europei fino al 19 aprile -, così come sono tante le aziende di settore ad aver deciso di regalare diversi titoli a tutti gli appassionati, così da rendere più piacevole la necessaria quarantena. Resta comunque innegabile cherestano in qualche modo connessi per via dell'impatto globale ...