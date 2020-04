Senzatetto positivo fugge dall’ospedale a Firenze | rintracciato a Napoli

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Un clocharda Covid-19, scappato da un ospedale di, è statoieri pomeriggio, 14 aprile, adalla Polizia Muncipale; è stato riconosciuto in Calata Ponte di Casanova, gli agenti lo hanno fermato e hanno fatto intervenire una ambulanza; l'uomo è stato trasportato al Cotugno per il secondo tampone di conferma.

Un clochard positivo a Covid-19, scappato da un ospedale di Firenze ... come è stato successivamente appurato, il senzatetto era rimasto in strada e non era entrato nell'attività commerciale.