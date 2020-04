Cassa integrazione, chi ne ha diritto per l’emergenza Coronavirus (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il ministero del Lavoro ha pubblicato sul suo sito le Faq riguardanti la circolare n. 8 dell’aprile 2020, un provvedimento riguardante soprattutto la Cassa integrazione, oltre ai tirocini e alle assenze per malattie durante il periodo di emergenza legata al Coronavirus. Il ministero spiega anche i requisiti necessari per lavoratori e aziende per accedere alla Cassa integrazione in deroga. Leggi su fanpage Tutto sulla Cassa Integrazione : come richiederla - quando arriva

Anticipo della Cassa integrazione e sospensione dei mutui : Adusbef risponde ai nostri lettori abbonati

