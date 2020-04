Albano Carrisi sorpresa canta per i medici all’ospedale di Bari per il Codiv-19 | Video

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 15 aprile 2020)è evado dalla quarantena a Cellino San Marco per recarsi all’ospedale di. Ilnte italiano non ha resistito al suo impulso e ha deciso di mettere in atto un gesto che spiazzato i fan e il popolo italiano.in questi giorni ha parlato della battaglia contro il-19 come se … L'articoloper iall’ospedale diper il-19proviene da www.meteoweek.com.