Pronto Detto Fatto, Bianca Guaccero indossa una parrucca: la confessione su Instagram (Di martedì 14 aprile 2020) Bianca Guaccero indossa una parrucca. A confessarlo è stata proprio la conduttrice durante una puntata di Pronto Detto Fatto in cui ha sfoggiato un’inedita frangetta. Nei giorni scorsi i fan di Instagram avevano notato l’inedito cambio look dell’attrice complimentandosi con lei e chiedendole come avesse Fatto a realizzare un taglio così perfetto da sola. La risposta è arrivata nel corso dell’ultima puntata di Pronto Detto Fatto, lo show in onda su Instagram che ha sostituito Detto Fatto. Il programma Rai infatti ha subito un momentaneo stop, seguendo il destino di diverse trasmissioni molto amate, da La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi e Vieni da Me di Caterina Balivo. Nel corso di una chiacchierata, Jonathan ha notato il cambio look della collega: “Che bella frangia! Stai proprio bene con questo nuovo taglio”, le ha Detto. La ... Leggi su dilei Uomini e Donne pronto a tornare in tv : ecco cosa ha detto Raffaella Mennoia – VIDEO

Bianca Guaccero - reagisce così agli insulti molto pesanti a Pronto Detto Fatto

