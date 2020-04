(Di martedì 14 aprile 2020) Piano piano e in ordine sparso, all’estero si guarda alla ripresa della vita. Oggi comincia la Spagna, che esce dalla chiusura delle attività non essenziali durata un paio di settimane. Verrà privilegiato lo smartworking ovunque sarà possibile, vigerà la regola del distanziamento nel luogo di lavoro

l_dolci : RT @tempoweb: Mezza #Europa riapre E l'#Italia? Boh - brubus61 : Ma credete veramente che dall'11 Maggio la Francia riaprirà? In mezza Europa vivono, si riuniscono ed è pronta a ri… - tempoweb : Mezza #Europa riapre E l'#Italia? Boh - mik4_5 : RT @tempoweb: Nelle mani di capitan Schettino Il #Papa fa il grillino Ora il #REDDITOUNIVERSALE Mezza #Europa riapre e l'#Italia? Boh Ecco… - dorina08076812 : RT @tempoweb: Nelle mani di capitan Schettino Il #Papa fa il grillino Ora il #REDDITOUNIVERSALE Mezza #Europa riapre e l'#Italia? Boh Ecco… -

Ultime Notizie dalla rete : Mezza Europa

Il Tempo

Piano piano e in ordine sparso, all’estero si guarda alla ripresa della vita. Oggi comincia la Spagna, che esce dalla chiusura delle attività non essenziali durata un paio di settimane. Verrà ...Lo dimostrano le migliaia di post che vediamo pubblicati sui social in cui mezza Italia ha riscoperto il piacere di fare il pane in casa o di provare la ricetta della nonna. Lo confermano i numeri dei ...