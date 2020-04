Leodori: ringrazio Polizia per omaggio a Spallanzani (Di martedì 14 aprile 2020) Roma – “Unita’ e umanita’! Grazie alla Polizia di Roma, e alle forze dell’ordine per aver voluto portare un emozionante ‘abbraccio’ ai medici e infermieri che sono in prima linea al servizio dei cittadini. Vinciamo tutti insieme, usando cuore e testa!”. Lo scrive sulla sua Pagina Facebook il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, postando il video che ritrae l’omaggio della Polizia locale di Roma, con sirene spiegate e agenti sull’attenti per salutare medici dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. L'articolo Leodori: ringrazio Polizia per omaggio a Spallanzani proviene da RomaDailyNews. Leggi su romadailynews Leodori : ringrazio Carabinieri - per 2mila over 75 pensione a casa

Lo scrive sulla sua Pagina Facebook il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, postando il video che ritrae l’omaggio della Polizia locale di Roma, con sirene spiegate e agenti ...

