Gli incendi di Chernobyl si avvicinano all’ex centrale nucleare

(Di martedì 14 aprile 2020) Le fiamme sono ormai all'interno della "area di alienazione", oggi in gran parte occupata da foreste

Lunedì, un membro della filiale russa di Greenpeace ha affermato che gli incendi sono stati più estesi delle stime ufficiali dell'Ucraina e potrebbero comportare un grave rischio per la salute.